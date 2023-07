Caldo | bollino giallo in tre città tra domani e venerdì | il bollettino

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Nelle prossime 48 ore saranno Perugia, Firenze e Palermo, leche soffriranno maggiormente l'ondata diche sta per arrivare sull'Italia. A Perugia è previsto, giovedì 6 luglio, e7, mentre per Firenze e Palermo sarà8 luglio. E' quanto prevede ilsulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27. Ildi colorecorrisponde al livello di rischio 1, ovvero "pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore – Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a ...

Roma, 5 lug. - Nelle prossime 48 ore saranno Perugia, Firenze e Palermo, le città che soffriranno maggiormente l'ondata diche sta per arrivare sull'Italia. A Perugia è previstogiallo domani, giovedì 6 luglio, e venerdì 7, mentre per Firenze e Palermo sarà venerdì 8 luglio. E' quanto prevede il bollettino ...Cani e gatti, addio agli abbandoni estivi con 'QuattroZampeinFamiglia' Sarà l'ennesima estate darosso, non solo per ilma anche per l'allarme sull' abbandono estivo degli animali domestici che, come ogni anno, da giugno ad agosto subisce un incremento vertiginoso. Se in Italia, ...... nei fine settimana, nei giorni festivi e nel periodo più '' dell'estate, da metà luglio a ... a conferma del successo delle passate stagioni, proseguirà anche quest'anno l'iniziativa del '...Nelle prossime 48 ore saranno Perugia, Firenze e Palermo le città che soffriranno maggiormente l'ondata di calore ...Nelle prossime 48 ore Perugia sarà una delle tre città italiane (insieme a Firenze e Palermo) a soffrire maggiormente l’ondata di calore che sta arrivando sull’Italia. Nel capoluogo umbro è previsto b ...