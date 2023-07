Calciomercato | Sudtirol Ingaggiato il centrocampista Di Tacchio

Commenta per primo Ilsi rinforza nel reparto di centrocampo. Dalla Salernitana arriva in prestito con diritto di riscatto Francesco Di Tacchio . Questo il comunicato : 'L'FC Südtirol comunica di aver ...Il 33enne centrocampista arriva dalla Ternana BOLZANO - Ilha reso noto di "aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Di Tacchio. Il 33enne centrocampista centrale che in carriera vanta 18 gare di serie A e 278 in B (...Piace sempre Luca Belardinelli, classe 2001 dell'Empoli che lo scorso anno ha giocato in prestito al, e si continua a monitorare il profilo di Maita (che sembra in uscita dal Bari). .c - ...Il 33enne centrocampista arriva dalla Ternana BOLZANO (ITALPRESS) - Il Sudtirol ha reso noto di 'aver acquisto i diritti alle prestazioni ..."Cosenza: fatta per Micai e La Mantia", scrive oggi il Corriere dello Sport in merito ai movimenti di mercato in cadetteria. "In dirittura d’arrivo al Cosenza i ...