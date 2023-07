Calciomercato | Sanchez corteggiato dall’Arabia Saudita | ma il Marsiglia vuole convincerlo a restare

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023) A partire dallo scorso 1° luglio, Alexisè svincolato. L’attaccante cileno non ha infatti rinnovato il contratto con l’Olympiquee si guarda intorno, valutando le varie proposte sul tavolo. L’ex Inter è, che mette sul piatto una ricca offerta, ma anche dalla MLS. Non è però scontato un suo addio dalla Francia dato che ilsta facendo di tutto per. Secondo RMC Sport, il club avrebbe offerto al cileno un aumento dell’ingaggio del 25% rispetto ai 3 milioni che percepiva. Il desiderio disembra essere quello di andare via, altrimenti avrebbe potuto firmare il rinnovo tempo fa, tuttavia non è da escludere una sua permanenza in Ligue 1. SportFace.