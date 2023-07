Calciomercato Napoli | si allontana Lucumi | Thiago Motta blocca la trattativa con il Bologna

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Probabilmente in pochi si sarebbero aspettati una stagione del genere da parte di Kim Min-Jae, schierato per 45 partite tra campionato e coppe e con un totale di 2 gol fatti. Il sudcoreano è stato un giocatore importante per Luciano Spalletti ed è stato grande il suo contributo nella vittoria del tanto atteso Scudetto. L’addio dell’ex Fenerbahce, che in giornata avrebbe svolto le visite mediche con il Bayern Monaco, ha lasciato un grande buco nella rosa azzurra e l’obiettivo primario diper ilè un nuovo difensore. Sfumato Kevin Danso, il capo scouting Micheli, che ha preso il posto lasciato libero da Giuntoli, in direzione Juventus, ha cercato degli innesti in Premier League e ilstarebbe spingendo soprattutto per Max Kilman del Wolverhampton. In Italia rimane viva la pista che porta a Scalvini, seppur ...