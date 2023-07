Calciomercato Monza | riecco Izzo | ' Non vedevo l' ora di firmare'

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Armandoè di nuovo un giocatore del: il difensore napoletano torna in Brianza dopo la scorsa stagione passata in prestito. Guarda il video dopo l'ufficialità del trasferimento dal ...

Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A, NEWS E TRATTATIVE ... ARMANDO IZZO al(dal Torino) Dopo il prestito della passata stagione, Izzo è un nuovo ...Armando Izzo è di nuovo un giocatore del: il difensore napoletano torna in Brianza dopo la scorsa stagione passata in prestito. Guarda il video dopo l'ufficialità del trasferimento dal ..., ufficiale l'ingaggio di Izzo'Grinta, carisma ed esperienza: ilriabbraccia uno dei suoi leader, un vero uomo spogliatoio, e questa volta lo fa a titolo definitivo. ...Armando Izzo è di nuovo un giocatore del Monza. Il grintoso difensore ha firmato un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2026. Arrivato al Monza in prestito dal Torino nell’ultimo giorn ...Calendario ostico per il Monza, che inizia contro l'Inter: la squadra allenata da Raffaele Palladino chiuderà in casa della Juventus ...