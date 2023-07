Calciomercato Milan – Romero in rossonero | domani le visite mediche

Commenta per primo La Roma si è inserita nella corsa per Daichi Kamada che non è stato chiuso dale, da svincolato, rimane ancora sul mercato. A Mourinho piace molto, ma c'è un problema di gestione da non sottovalutare. La Coppa d'Asia andrà in scenza dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024, un ...Commenta per primo Il Cagliari cerca un portiere sul mercato. Dopo le voci su un romeno che gioca in Italia ( Tatarusanu , svincolatosi a parametro zero dal), il club sardo pensa a un italiano che gioca in Romania: Simone Scuffet (classe 1996 ex Udinese), reduce da un'ottima stagione al Cluj.Ecco le 20 più care (dati Transfermarkt), NEWS E TRATTATIVE LIVE 20) ANDREA PIRLO () 17,04 milioni di euro nel 2001 (nell'operazione che ha portato Brncic all'Inter) 19) GABRIEL ...

Il Milan 2023-2024 comincia a prendere sempre più forma. Dopo Loftus-Cheek continua senza indugi la campagna acquisti dei rossoneri. Pronti a rinforzare la rosa per riscattarsi dopo la stagione conclu ...Oggi la diretta dagli studi Dazn a partire dalle 12 del sorteggio del calendario della stagione 2023-2024 del campionato di Serie A. Si riparte dunque e lo si fa dalla cosa più importante ...