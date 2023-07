Calciomercato Milan – Pulisic ad un passo | le ultime | PM NEWS

Ilsorpassa la Juventus nella corsa all'esterno destro e piazza la contropartita per aprirsi la ... La Juventus ripartirà da Cristiano Giuntoli che è pronto a prender le redini del, ...Nel corso del suo primo anno nerazzurro Hakan ha servito ben 12 assist e segnato 8 gol, incluse le reti contro, Juventus e nella finale di Coppa Italia sempre contro i bianconeri: numeri che ...2 Ilsta per mettere a segno il suo terzo acquisto di questa sessione estiva di. Luka Romero arriva in rossonero a parametro zero dopo la conclusione del rapporto con la Lazio. Il ...

Milan, retroscena su Frattesi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il club rossonero vuole accontentare Stefano Pioli e ha già trovato un accordo totale con il centrocampista olandese per un contratto quadriennale a 1.8 milioni di euro a stagione. LEGGI QUI - IL PADR ...Potrebbe esserci un altro Derby della Madonnina nella finestra di mercato estivo. Milan e Inter sono pronte a duellare ancora ...