Calciomercato Milan – Per Pulisic serve uno sforzo in più

Commenta per primo Ildovrà fronteggiare una forte concorrenza per arrivare a Yunus Musah , centrocampista nel mirino di Moncada e Furlani. Secondo Plazadeportiva , infatti, sul giocatore si sono inseriti West Ham e ......moltitudine ingiustificata di iniziative giudiziarie nei confronti di numerosi soggetti in relazione alle vicende che hanno riguardato la cessione del capitale sociale dell'Associazione Calcio...... Bellanova al Torino, Loftus - Cheek ale il riscatto di Dia da parte della Salernitana. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A, NEWS E TRATTATIVE LIVE ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Le principali trattative e le voci di calciomercato di oggi (5 luglio 2023).La firma di Frattesi all’Inter dà uno scossone al mercato della Serie A, più orientato ai grandi colpi in uscita piuttosto che in entrata. I nerazzurri anticipano Milan e Roma ...