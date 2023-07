Calciomercato Milan – Frattesi | i retroscena di un affare ‘saltato’

LA TRATTATIVA - Ilora vuole accelerare per provare a chiudere la trattativa prima dell'inizio del ritiro programmato al prossimo 10 luglio. La prima offerta da 15 milioni di euro più bonus ...... ora ile la Roma devono reagireFrattesi era uno dei centrocampisti più ambiti in questa sessione di; parliamo di un giocatore dinamico, forte fisicamente e abile negli ...Commenta per primo Secondo quanto riferito da Sky, ilavrebbe già accantonato la pista che porta allo svincolato Adamà Traoré. Sull'esterno catalano va registrato l'interesse della Roma.

Una telenovela di mercato è giunta al termine con Frattesi che ha scelto l'Inter; ora il Milan e la Roma devono reagire ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sono giorni frenetici in casa Lazio per quanto riguarda il mercato. La società è al lavoro per regalare a Sarri i primi rinforzi per ...