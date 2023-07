Calciomercato Lazio | per la corsia sinistra il preferito è Kerkez

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Milos, mattatore dellain Conference League è l’obiettivo dei biancocelesti per ladifensiva Come riportato dal Corriere dello Sport, Milos, ex Milan e oggi all‘AZ Alkmaar, è diventato il primo obiettivo deldellaper quanto riguarda ladi difesa. Il ragazzo, che ha segnato ai biancocelesti in Conference League, ha gli stessi procuratori di Luis Alberto e ha raggiunto una valutazione di 15 milioni di euro. Lotito ha già presentato una prima offerta da 10 milioni più bonus. C’è fiducia tra le parti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Dopo il rifiuto della Federazione sulla consegna dei documenti, 'con provvedimento del 15 dicembre 2022, Blue Skye ha proposto ricorso avanti al Tarche, con sentenza del 29 marzo 2023, n. 5441,...Tutte mete di caratura superiore alla, nonostante a parole i biancocelesti siano stati gli unici ad approcciare direttamente con lui. Sarri in primis ci ha parlato al telefono giorni fa , ...Non è dello stesso avviso l'ex capitano del Napoli Bruscolotti, che ai microfoni di.it confessa: 'Frosinone, Sassuolo esono tre squadre che all'inizio della stagione possono ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Le principali trattative e le voci di calciomercato di oggi (5 luglio 2023).Colpo di calcio mercato in difesa per la Flaminia Civita Castellana. Il club rossoblù ha raggiunto l'accordo con Matteo Boccaccini, classe 1993, difensore centrale, uno degli ...