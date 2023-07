Calciomercato | il presidente del Fenerbahce conferma | “Arda Guler sarà ceduto questa estate”

Mbappé (LaPresse) -.itKylian Mbappé è ufficialmente sul mercato: una mossa annunciata daldel Paris Saint - Germain, Nasser Al - Khelaifi, in occasione della conferenza ...CACCIA AL SOSTITUTO - Ufficializzata la cessione del sudcoreano, Aurelio De Laurentiis si muoverà per regalare a Rudi Garcia un valido sostituto, con diversi nomi sul tavolo deldel Napoli:...Ancor più netto ildel PSG Nasser Al - Khelaifi , che ha ribadito come le strade siano solo due: 'La mia posizione è molto chiara. Non voglio ripeterlo ogni volta: se Kylian vuole restare, ...CALCIOMERCATO - Il presidente del PSG ha parlato dello spinosissimo caso durante la conferenza di presentazione di Luis Enrique: "Noi vogliamo che resti, ma deve prolungare. Non perderemo gratis il ...È stato delineato il futuro di Kylian Mbappé: ne ha parlato direttamente Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain ...