Calciomercato il Bayer Leverkusen acquista Jonas Hofmann dal Galdbach

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il mercato si muove anche in Germania, dove ilha portato a termine il colpoHoffman. Per il centrocampista, già nel giro della nazionale tedesca, le aspirine hanno pagato una clasuola al Gladbach di 10 milioni di euro. Per lui un contratto fino al 2027.

Nonostante la giovane età, ha già giocato nel Psg e nelLeverkusen, sfidando proprio Hateboer e l'Atalanta. Acquistato a circa 10 milioni di euro, arriva a Bergamo a titolo definitivo. Pronto ...Commenta per primo IlLeverkusen piazza il colpo Jonas Hofmann , pagata la clausola rescissoria al Borussia Monchengladbach e contratto fino al 2027.Il club bergamasco ha definito l'acquisto di Mitchel Bakker, difensore delLeverkusen. ... Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta testuale ...La firma di Frattesi all’Inter dà uno scossone al mercato della Serie A, più orientato ai grandi colpi in uscita piuttosto che in entrata. I nerazzurri anticipano Milan e Roma ...Kim MinJae non sarà più un calciatore del Napoli. Il difensore coreano ha appena svolto le visite mediche di rito per il Bayern Monaco, e a breve firmerà un contratto da sette milioni di euro netti a ...