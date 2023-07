Calciomercato Fiorentina | trovato il sostituto di Igor | arriva dalla Serie B

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 luglio 2023), il club viola ha individuato ildel partente: il nuovo difensore puòreB Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, laè alle prese con le possibili uscite nel reparto arretrato. Ad abbandonare la viola dovrebbe essere il brasiliano(occhio anche a Martinez Quarta), il cuiè già stato individuato. Si tratta del greco Nikolau, in uscita dallo Spezia dopo la retrocessione. Un profilo che piace per l’esperienza accumulata in questi ultimi anni, visto che il giocatore conosce laA e non farebbe fatica ad adattarsi.