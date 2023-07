Calciomercato Cittadella | da un “romanista” all’altro | la situazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È stato un anno davvero molto complicato per il piccolo club veneto che dopo aver centrato con estrema continuità i playoff promozione negli scorsi anni, arrivando a giocarsi anche la finalissima, si è ritrovato invischiato fortemente nella lotta salvezza sfiorando, incredibilmente, la possibilità di disputare le forche caudine dei playout.che, alla fine, non si è manifestata con i granata che hanno centrato la permanenza in Serie B all’ultimo. Per la gioia dell’ambiente. Non ripetere le complicazioni andate in scena in questo 2022/23: ecco l’obiettivo che la società si è già prefissato. Ildel, in questo senso, ci racconterà moltissimo sulle future ambizioni della formazione. Un attaccante potrebbe salutare lasciando posto a un nuovo acquisto....