...un altro laterale destro di livello come, James o Hakimi, il numero 17 dei 'blancos' potrebbe tentare fortuna altrove. In questo contesto si inserisce il nome della Juventus....2023 - 06 - 30 17:14:36 Il Bayern salutae Blind Il Bayern Monaco ha salutato Joaoe Daley Blind, che non saranno confermati per la prossima stagione. 2023 - 06 - 30 17:07:38 ...Commenta per primo Il Bayern Monaco , attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che Joaoe Daley Blind non faranno parte della rosa a disposizione di Thomas Tuchel nella prossima stagione. L'olandese è adesso un giocatore svincolato, mentre il portoghese torna al Manchester City.

Calciomercato, Cancelo torna in Serie A: colpo sensazionale Calciomercatonews.com

Non preoccupatevi, sono sicuramente da qualche parte all'interno del vostro computer: ecco come ritrovarli. Sicuramente vi sarà capitato, magari anche più di una volta, di fare una pulizia un po’ trop ...Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dopo lo stop: cresce l’attesa e la possibilità di assistere all’ingerenza bianconera. Meno di una settimana fa la Roma è riuscita a chiosare il mese ...