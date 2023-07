Calciomercato | Atalanta Stampa | Manutd continua pressing per Hojlund

Lo riferiscono i media britannici, precisando che i red devils starebbero preparando una nuova offerta, la terza, per l'attaccante danese, 20enne, da presentare ai dirigenti dell'. Per il ...Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A, NEWS E TRATTATIVE LIVE GIORGIO CITTADINI al MONZA (dall') Il club brianzolo ha annunciato l'arrivo, in ...Primo colpo per l'di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri infatti hanno trovato l'accordo per Mitchel Bakker , esterno mancino classe 2000 proveniente dal Bayer Leverkusen. Operazione chiusa a titolo definitivo ...

Calciomercato Atalanta, preso Bakker dal Bayer Leverkusen Sky Sport

Il club orobico ha chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen sulla base di 10 milioni di euro. L'olandese firmerà un quadriennale fino al 30 giugno 2027. In programma già le visite mediche per ...Gli orobici hanno rigettato un'offerta dei red devils pari a circa 46 milioni di euro.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Continua il pressing ...