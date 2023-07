Calciomercato | Atalanta Dal Bayer Leverkusen arriva Bakker

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L'esterno mancino classe 2000 firmerà un contratto quadriennale con i nerazzurri BERGAMO - Primo colpo per l'di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri infatti hanno trovato l'accordo per Mitchel, esterno mancino classe 2000 proveniente dal. Operazione chiusa a titolo def

Primo colpo per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri infatti hanno trovato l'accordo per Mitchel Bakker, esterno mancino classe 2000 proveniente dal Bayer Leverkusen. Operazione chiusa a titolo definitivo

