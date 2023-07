Calciomercato | Arda Guler ha scelto il Real Madrid | affare in dirittura d’arrivo

(Di mercoledì 5 luglio 2023), giovanissimo talento turco corteggiato da mezza Europa, ha finalmente deciso sul suo futuro. Come riportano molteplici fonti, tra cui The Athletic, la scelta del classe 2005 del Fenerbahce sarebbe ricaduta sul. I Blancos sono disposti a pagare la clausola rescissoria da 14 milioni e altrettante commissioni al papà del ragazzo e agli intermediari. Inoltre, il Fenerbahce avrà una percentuale del 20% sulla futura rivendita. A breve l’ufficialità, poisi unirà alper il ritiro pre-stagionale. Non è da escludere, tuttavia, la sua permanenza in Turchia per un altro anno. SportFace.

