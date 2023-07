Calcio | Spalletti | ' Napoli e i napoletani sempre nel mio cuore | per ora non penso al futuro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Certaldo, 5 lug. - (Adnkronos) - A tutto Luciano. Dalle sensazioni dopo lo scudetto storico con ilall'addio agli azzurri, fino ai piani futuri e non solo: tanti gli argomenti trattati dall'ex allenatore dei campioni d'Italia, che ha parlato a Sky Sport dal palco di Certaldo, la sua città natale dove ha ricevuto un riconoscimento: "È una serata particolare - ha esordito- sono stato premiato nel paese dove sono nato e dove giocavo da bambino, per me vuol dire riaprire il cassetto delle emozioni e dei segreti. Se ora sono felice? Lo abbiamo già speso quello che c'è da dire sulla felicità. Io sono felice perché sono stato avvolto da questo entusiasmo che mi ha contagiato, ma per me la felicità è qualcosa di fugace, che dura una sera o una notte e poi il giorno dopo sei alla ricerca di una impostazione corretta ...