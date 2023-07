Il 23enne romano è reduce dalla sua stagione migliore inA con 37 presenze messe a referto e 7 reti al suo attivo. Nella mente di Simone Inzaghi i ruoli sono ben definiti: Hakan Calhanoglu e ...... dunque nella macro economia del- ed ha rappresentato un gesto di fiducia del Napoli , che ... Osimhen ha un contratto, quattro milioni e spiccioli, che scadrà nel 2025, ed unadi bonus che ...È tutto pronto per il sorteggio del calendario dellaA 2023/24. L'appuntamento è alle 12,30 (diretta su Dazn, Sky Sport 24 e, in streaming, sul canale Youtube della LegaA). Il campionato partirà il prossimo 20 agosto (più probabilmente il 19 con i primi anticipi) e si concluderà il 26 maggio 2024 per lasciare spazio agli Europei che si disputeranno in Germania.

Calcio: Serie A, per i tifosi il gol più bello del 2022/2023 è di Nicolò Barella La Sicilia

Le ha inaugurate stamattina il tecnico verdeblù Stefano Vecchi, sabato la squadra partirà per il ritiro di Storo e Condino ...MERCATO - Il difensore classe '99 è un nuovo innesto dell'Atletico Ascoli. In Promozione l'ex Santegidiese Di Giorgio arriva nelle Marche Pillole del giorno. In Serie D l'Atletico Ascoli ha ufficializ ...