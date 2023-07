Calcio | Serie A | Napoli-Inter alla 14 a giornata e Juventus-Napoli alla 15 a

E così come nelmercato, dalla sera alla mattina - si legge su La Stampa - è ripartita l'era ...suo fondatore a suon di milioni di lire all'epoca chiamò a corte sottraendoli alla Rai una...Ecco il calendario completo dellaA 2023 - 2024 1giornata : Bologna - Milan, Empoli - Verona, Frosinone - Napoli, Genoa - Fiorentina, Inter - Monza, Lecce - Lazio, Roma - Salernitana, Sassuolo -...L'attesa è quasi terminata: manca poco più di un mese all'inizio del campionato e laA ha svelato il prossimo calendario nel ...Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – Tanto calcio sotto l’albero di Natale. Roma-Napoli è in calendario per la 17/a giornata il 23 dicembre, alla 18/a (30 dicembre) ci sarà Juventus-Roma. Lo ha deciso il sort ...Il derby d'Italia tra Juventus-Inter a Torino si giocherà il 26 novembre per la 13/a giornata del campionato di Serie A. Il ritorno a San Siro è previsto per la 23/a giornata il 4 febbraio. (ANSA). (A ...