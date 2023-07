Calcio | Sassuolo | vicino l' arrivo di Viti dal Nizza

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Dopo averlo lanciato a Empoli, Alessio Dionisi ritroverà nella prossima stagione Mattia, difensore classe 2002 del. Ilinfatti è ormai a un passo dal riportare in Italia il calciatore: trattativa in dirittura d'con la formula del prestito con diritto di riscatto.

'Musah Sia lui che Reijnders arrivano da due campionati dove si gioca unmolto propositivo. Primo, perché alha fatto intravedere delle qualità importanti e le difficoltà vissute in ...... presentate come la prova che ilitaliano non era poi così derelitto e periferico come si ... non è ancora quello del colpo di mercato in grado di stravolgere le gerarchie: gioca nel, ...Frattesi, accordo tra Inter e: 25 milioni più Mulattieri (8 milioni) Sandro Tonali al Newcastle, è ufficiale. L'addio al Milan su Instagram: 'Sarà sempre casa mia' Ancelotti ct del Brasile L'...

Inter, Frattesi in pugno: c'è l'accordo col Sassuolo e il giocatore. News di calciomercato Sky Sport

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – Dopo averlo lanciato a Empoli, Alessio Dionisi ritroverà nella prossima stagione Mattia Viti, difensore classe 2002 del Nizza. Il Sassuolo infatti è ormai a un passo dal r ...Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, molto probabilmente potrebbe diventare un calciatore dell'Inter. Frattesi piaceva anche alla Roma e al Milan, ma ...