Calcio | Reggina ha presentato il ricorso contro esclusione da B

Laha presentato al Consiglio federale della Figc ricorso contro la decisione presa nei giorni scorsi dalla Covisoc di respingere l'iscrizione della società al prossimo campionato di serie ...'La Società1914 comunica che questa sera è stato formalmente presentato ricorso alla Covisoc per chiedere l'ammissione al prossimo campionato didi serie B'. Lo si legge in una nota della società ...La Società1914 comunica che questa sera è stato formalmente presentato ricorso alla Covisoc per chiedere l'ammissione al prossimo campionato didi serie B. Si è inoltre ottemperato, anticipando ...

Varriale: “Reggina, Lecco e Chievo escluse dai campionati per fatti meno gravi di quelli juventini” – Tifo Reggina Tifo Reggina

La Reggina Calcio ha presentato al Consiglio federale della Figc ricorso contro la decisione presa nei giorni scorsi dalla Covisoc di respingere l'iscrizione della società al prossimo campionato di se ...Domani la commissione analizza i ricorsi del Lecco e dei calabresi per l'iscrizione alla serie B, venerdì l’atteso Consiglio federale ...