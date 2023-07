Calcio | Psg | ufficiale la risoluzione del contratto con Galtier

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Parigi, 5 lug. - (Adnkronos) - Adesso è: Christophenon è più l'allenatore del Paris Saint-Germain. Lo annuncia il club parigino con una nota sui propri canali social.risolto per il tecnico francese e per i suoi assistenti Thierry Oleksiak e Joao Sacramento.

La notizia era nell'aria, da pochi minuti è ufficiale: Christophe Galtier non è più l'allenatore del. Dopo appena un anno, in cui ha vinto seppur faticando la Ligue 1 ed è stato eliminato anzitempo dalla Champions League, a pochi giorni dal suo stato di fermo per l'accusa di discriminazione ...I negoziati tra il Paris Saint - Germain e mister Christophe Galtier per l'addio hanno finalmente trovato la fumata decisiva. Secondo quanto si apprende dall'AFP, fonti vicine alle parti garantiscono ...E' divorzio tra ile Christophe Galtier. Dopo un anno sulla panchina dei parigini, il tecnico lascia il suo incarico a seguito del fallimento in Champions: la notizia dell'accordo col club parigino per la ...

Napoli, Rudi Garcia perde pezzi: dopo Fabian un'altra stella al PSG Spazio Napoli

Parigi, 5 lug. – (Adnkronos) – Adesso è ufficiale: Christophe Galtier non è più l’allenatore del Paris Saint-Germain. Lo annuncia il club parigino con una nota sui propri canali social. Contratto riso ...Home » Canali » Sport » Ancelotti alla conquista del mondo: allenatore del Brasile per vincere tutto ROMA – Secret de polichinelle. In Francia il segreto di Pulcinella si dice proprio come a Napoli. C ...