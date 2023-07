Calcio | PSG Sergio Rico lascia terapia intensiva

José Maria del Nido Carrasco , vicepresidente del Siviglia , ha escluso, almeno per il momento, un ritorno di Sergio Ramos nella squadra andalusa. Il centrale spagnolo, dopo l'addio al, è stato accostato a diversi club tra cui, appunto, quello dove è cresciuto. A quanto pare, però, ad oggi non ci sono i margini per l'eventuale operazione: "Sergio Ramos non è un'opzione per il ...... come quelli di Giorgi Mamardashvili del Valencia e Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk , oppure a quelli più esperti, rappresentati da Keylor Navas del, Hugo Lloris del Tottenham e Yann ...In giornata ildovrebbe ufficializzare l'ingaggio di Luis Enrique come nuovo tecnico. In programma una conferenza stampa alle 14. - foto LivePhotoSport - . ari/red 05 - Lug - 23 12:31 5 luglio ...

Arrivano buone notizie dalla Spagna: Sergio Rico ha lasciata la terapia intensiva. Il vice di Gianluigi Donnarmma al PSG, svegliatosi dal coma nei giorni scorsi, rimarrà comunque ricoverato all'ospeda ...Carlo Ancelotti alla conquista del mondo: sarà il nuovo allenatore del Brasile per vincere tutto. Ha trionfato in 5 nazioni diverse, gli manca solo il Mondiale per nazionali.