Calcio | Napoli | per il rinnovo di Osimhen si cerca l' intesa su stipendio e clausola rescissoria

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023), 5 lug. - (Adnkronos) - Il secondo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, il procuratore di Victor, ha confermato l'intenzione delle parti di fare il possibile per trattenere il giocatore a. La strada è ancora lunga, le distanze notevoli ma l'impegno costante. Il presidente sa benissimo che dopo le partenze di Luciano Spalletti, Cristiano Giuntoli e Kim Min-jae, perdere anche il nigeriano rappresenterebbe un colpo durissimo di assorbire, dal punto di vista tecnico e della credibilità del progetto. Allo stesso tempo l'entourage del giocatore è consapevole di non poter chiedere un ingaggio fuori dalla portata dei parametri del club. Per questo si sta lavorando. Una soluzione, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe essere il 'lodo Cavani', cioè garantire unoche si ...