Calcio Napoli | Garcia | “Frosinone? Non ci sono gare facili”

Nel complesso sappiamo che nel campionato di serie A non ci sono partite facili, vista la qualità delitaliano". Così, Rudi Garcia, nuovo tecnico del, ha commentato il sorteggio del ...Il campionato delcomincerà affrontando il Frosinone in trasferta e il Sassuolo al Maradona per il debutto ... vista la qualità delitaliano".Uno dei reparti che ilpunterà a rinforzare in questa sessione estiva di calciomercato è quello del centrocampo . Uno dei primi nomi nella lista è quello di Lazar Samardzic . Del futuro del serbo dell'Udinese ne ha ...

Spalletti: "Tiferò sempre Napoli. Il mio futuro L'anno prossimo vedrò". Poi le frecciate... Corriere dello Sport

"Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone che ha disputato un eccellente torneo di serie B meritando la promozione. (ANSA) ...Il Napoli campione d'Italia affronta il Frosinone nella prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 . Lo ha lo ha stabilito il sorteggio del calendario ...