Calcio | Milan | Luka Romero è atterrato a Malpensa

(Di mercoledì 5 luglio 2023)all'aeroporto di: il giocatore argentino, classe 2004, domani sosterrà le visite mediche per il passaggio in rossonero.arriva a parametro zero dalla ...

Primo big match alla nona giornata trae Juventus. Sorteggiato oggi a Milano il calendario del campionato didi Serie A 2023 - 2024. Nella prima giornata del 20 agosto il Napoli campione d'Italia affronta il neo promosso ...Romero arriva a parametro zero dalla Lazio: allo attende un contratto di 4 anni. . 5 luglio 2023... due con ile altrettante con il Real Madrid. Fernando Diniz sarà l'allenatore ad interim del ... la nazionale brasiliana disarà guidata da Fernando Diniz . Il tecnico del Fluminense sarà ...

Mercato Milan / Pellegatti: “Ultim’ora su Frattesi! Ho saputo che…” | News Il Milanista

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Stando al sito americano The Athletic, il Milan ha fatto una seconda offerta per Christian Pulisic, attaccante del Chelsea. Dopo che l'offerta iniziale di 14 milioni ...Il Milan ha presentato un'offerta ufficiale per Christian Pulisic, uno degli obiettivi di mercato per la trequarti di Pioli ...