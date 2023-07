Calcio | mercato Lazio | si valuta André Silva ma spunta anche la pista Sanabria

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Potrebbe esserci nuovamente la Serie A nel futuro di, attaccante portoghese classe 1995 di proprietà del Lipsia. La, secondo quanto riporta Sky Sport, ha fatto registrare un forte gradimento nei confronti dell'ex attaccante del Milan (41 presenze e 10 gol nella sua avventura in rossonero), che il Lipsiatanto, tra i 15 e i 18 milioni di euro. Toccherà adesso al presidente Claudio Lotito prendere una decisione: se insistere e quindi investire una cifra importante per il portoghese oppure fermarsi e cambiare obiettivo. Acquistato dal Milan nell'estate del 2017 dal Porto,ha successivamente giocato con Siviglia, Eintracht Francoforte e dal 2021 con il Lipsia (in due anni ha giocato 95 partite, segnando 26 reti e ...

Dopo aver perso l'occasione Frattesi, Tiago Pinto dovrà trovare una soluzione adatta per rinforzare il centrocampo della Roma. Il gm portoghese ha così perso l'ennesima trattativa importante ed ora ha ...