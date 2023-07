Calcio | Figc Ritenute Irpef e contributi Inps | Sampdoria deferita

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La procura federale ha deferito per responsabilità diretta il club blucerchiato ROMA - Mentre si lavora per preparare la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B, la nuovadovrà risolvere problemi legati al passato. Il procuratore federale, infatti, "ha deferito al Tribunal

La procura federale ha deferito per responsabilità diretta il club blucerchiato ROMA - Mentre si lavora per preparare la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B, la nuova Sampdoria ...Col formale avvio della stagione sportiva 2023 - 2024, che vedrà il Ravenna F. C. impegnato nel campionato didi serie D, che laha deciso di far iniziare domenica 3 settembre e terminare domenica 5 maggio del 2024, la macchina organizzativa giallorossa comincia a muovere i primi passi ufficiali ...E che costringe ilitaliano a fare i conti con una realtà molto più pesante del previsto. 'È ...e alla qualità del prodotto che viene messo sul mercato " ha detto il presidente della...

Debutto con Malta. Bollini: “Molta concentrazione perchè non avremo di fronte la cenerentola del calcio” FIGC

La procura federale ha deferito per responsabilità diretta il club blucerchiato ROMA (ITALPRESS) - Mentre si lavora per preparare la squadra ...Mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps: deferimento per il club blucerchiato da parte della Procura Federale ...