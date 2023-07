Calcio | De Siervo | ' in campo a Natale per fare seguire la Serie A a tutti'

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "L'idea è di usare il periodo natalizio, in cui si sta in famiglia, per farcon entusiasmo e partecipazione le nostre gare. Vogliamo venire incontro ai tifosi". Così l'amministratore delegato della LegaA Luigi Dedurante la presentazione del calendario del campionato 2023/24. "E' molto importante che il campionato rappresenti il nostro paese. Avere un campionato di 20 squadre aiuta, è un fatto essenziale per avere una partecipazione territoriale ampia", aggiunge De

A margine della cerimonia dei calendari di serie A l'ad della Lega Deha annunciato a Sky una grossa novità, ovvero la nascita della radio della serie A. Spiega De Sievo: 'Andremo in collaborazione su Rds tutti i giorni: cercheremo di farla anche con le immagini ...L'amministratore delegato della Lega di Serie A , Luigi De, ha parlato durante la presentazione del calendario della Serie A 2023/202 4. Ecco le sue parole: 'Abbiamo lanciato lo slogan 'is back'. L'idea che ilitaliano torni ai livelli ...E' quanto emerge dalla presentazione del calendario del massimo campionato diche partirà il ... Lo ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De, durante la presentazione ...

Calcio: De Siervo, ‘Serie A è ai massimi livelli, siamo dietro solo alla Premier League’ La Ragione

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – “L’idea è di usare il periodo natalizio, in cui si sta in famiglia, per far seguire a tutti con entusiasmo e partecipazione le nostre gare. Vogliamo venire incontro ai tif ...Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – “Abbiamo lanciato lo slogan ‘calcio is back’. L’idea che il calcio italiano torni ai livelli per cui è conosciuto nel mondo. Già tutte le classifiche a livello internazion ...