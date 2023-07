Calcio | Barcellona | preso il difensore Inigo Martinez

... seguito dacon 105 e United con 87). Anche lo sponsor sulla maglia non è poi così ricco. E che costringe ilitaliano a fare i conti con una realtà molto più pesante del previsto. 'È ...Il Manchester City di Pep Guardiola era già nella storia del. Per avere inventato un nuovo modo di giocare, figlio dell'incredibile evoluzione del suo tecnico daa Monaco di Baviera.La fiducia nell'ariete brasiliano è enorme da parte dello stesso calciatore, delche ... CARATTERISTICHE - Vitor Roque è uno dei migliori talenti delmondiale e ripercorre in campo e ...

Kessie via dal Barcellona, ma non vuole l'Arabia Saudita Calcio News 24

Barcellona, 5 lug. – (Adnkronos) – Il Barcellona ha ufficializzato l’acquisto del difensore Inigo Martinez. Il 32enne basco era svincolato dall’Athletic Club di Bilbao. Martinez ha sottoscritto un con ...Il mercato del Milan inizia ad alimentarsi. Dopo l'arrivo dal Chelsea di Loftus Cheek, Moncada chiude il suo primo acquisto ...