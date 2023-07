Calcio | Al - Khelaifi | ' Mbappé resta al Psg se firma contratto'

Sul nuovo tecnico, poi, Al -ha detto : 'Luis Enrique ha fatto sempre un lavoro incredibile. Che si unisca al nostro team è qualcosa di grandioso. Il nuovo centro sportivo di Poissy Stiamo ...Se qualcuno gli ha fatto cambiare idea, non è colpa mia", ha aggiunto Al -. . 5 luglio 2023... un nuovo modo di giocare, uno dei migliori allenatori del mondo, non per quello che ha vinto ma per il suo stile di gioco, offensivo' , ha detto il presidente Nasser al -. Poi ha preso la ...

Al-Khelaifi tuona contro Mbappé: "Firmi un nuovo contratto o lo cediamo. Non andrà via gratis" TUTTO mercato WEB

Nasser Al Khelaifi ha lanciato un ultimatum a Mbappé. Il suo futuro al PSG resta incerto dopo la lettera inviata al club ...Mbappé, attualmente sotto contratto fino al 2024, "ha già detto che non partirà gratis. Se qualcuno gli ha fatto cambiare idea, non è colpa mia", ha aggiunto Al-Khelaifi. (ANSA).