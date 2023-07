Calcio | Abodi | ' mi aspetto che il prossimo anno sia una stagione solo di calcio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Cosa midalla prossimadi Serie A? "Che sia unadibuono, di passioni, di presenza di pubblico, che ilsi deve meritare, di successi anche a livello internazionale perché io l'ho detto che a volte diamo un giudizio negativo al fatto che si arrivi in finale e non si vincano le coppe dimenticandoci che essere arrivati in finale è già un risultato degno di essere sottolineato e che quello che è successo fuori dal campo venga preso ad esempio per ciò che non si deve più fare, un'esperienza per cercare di migliorare i comportamenti soprattutto quelli gestionali di tutti indistintamente". Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea ...