Cagni | «Giuntoli? Dovrà ricostruire | ma questo non si fa in poco tempo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Luigiha parlato in esclusiva a Juventusnews24 di vari temi, tra cui l’arrivo a Torino di Cristiano. Le dichiarazioni Luigiha parlato in esclusiva a Juventusnews24 di vari temi, tra cui l’arrivo a Torino di Cristiano. Sono i giorni dialla Juventus. È l’uomo giusto per riportare i bianconeri al vertice?«Secondo me sì. Ma dopo tutto quello che è successo alla Juventus nell’ultimo anno io penso che i tifosi juventini debbano avere pazienza. Perché succederà secondo me, ma non a breve termine. Quando si parla dibisogna mettersi in testa che bisogna, non lo fai in. Eè la persona giusta». Crede che il ds porterà anche Spalletti a ...