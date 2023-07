Cagliari | si punta a chiudere l’iter sul nuovo stadio entro ottobre

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ha preso il viaper il progetto definitivo che dovrebbe portare alla realizzazione delGigi Riva da oltre 25mila posti per il. Queste le parole all’Ansa del consigliere di ammonistrazione Stefano Signorelli: “Siamo molto soddisfatti dell’esito della prima conferenza dei servizi. Un progetto così rilevante e fondamentale per tutta la Sardegna merita la massima attenzione da parte di tutti gli enti coinvolti. Ci sono state alcune prescrizioni, sulla quale stiamo già lavorando, ma che non porteranno a modifiche sostanziali. Confidiamo che con una forte condivisione politicasi possail procedimento”. Così invece Jacopo Palermo, Ceo di Costim, partner industriale delper la costruzione dello ...

L'ex centrale di Empoli e, invece, ha un solo anno di contratto: in caso di proposte che gli consentano prospettive migliori potrebbe anche dire addio. A centrocampo la vera grana è Pogba , ...... crea percorsi flessibili e personalizzati per i suoi studenti, 5 luglio 2023. Mettere al ... È l'obiettivo di Pronto Diploma , checon decisione sull'aspetto della qualità dell'offerta ...In uscita Salcedo (può tornare al Genoa), i fratelli Esposito (Seba piace al, mentre Pio è ... Ladell'Atletico Madrid, infatti, deve ridursi l'ingaggio e i Colchoneros accettare un'...Via all'iter per il progetto definitivo che dovrebbe portare alla realizzazione del nuovo stadio Gigi Riva da oltre 25mila posti. Il Cagliari calcio è fiducioso. (ANSA) ...L’istituto, che propone tutti gli indirizzi di studio, crea percorsi flessibili e personalizzati per i suoi studenti ...