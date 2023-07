(Di mercoledì 5 luglio 2023) Unelementari, tre amanti e tutti colleghi tra loro. Ognuna pensava dila fidanzata esclusiva grazie a uno stratagemma utilizzato dall’uomo: «Preferisco tenere il profilo basso, non dire niente di noi due al lavoro e alle altre». Succede a, in provincia di Varese, dove unatre insegnanti – dopo essersi accortatroppe attenzioni di una collega all’uomo – ha iniziato a inondare di messaggi su Whatsapp sia lei che lui. Comportamenti che a un certo punto avrebbero superato il limite e così sono partite le denunce che l’hanno poi portata incon l’accusa di stalking. L’edizione milanese del Corriere della Sera riferisce che ilsi è costituito parte ...

Succede a, in provincia di Varese, dove una delle tre insegnanti - dopo essersi accorta delle troppe attenzioni di una collega all'uomo - ha iniziato a inondare di messaggi su Whatsapp ...Il forte temporale ha richiesto, seppur in numero minore, anche interventi ae nella zona sud della provincia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Luino anche per l'incendio a due ...Scoperti "per caso" altri due detenuti morti nelle carceri die di Perugia" di martedì 4 luglio 2023 condotta da Riccardo Arena con gli interventi di Mauro Palma (garante nazionale dei ...

Busto Arsizio, la storia del maestro e delle tre colleghe finisce in tribunale: nessuna sapeva di essere l'amante Open

Pachistano 33enne arrestato in flagranza dopo essersi avventato anche sui poliziotti Cordiale, disponibile, persino piacevolmente assertivo su argomenti di vario genere. «Quando mi ha chiesto se potev ...Le quote di maggioranza del club sono state acquisite dalla società per azioni quotata al Nasdaq. Giuseppe Pirola rimarrà presidente per almeno tre stagioni, Gianluigi Viganò sarà designato amministra ...