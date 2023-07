Bus a fuoco | paura sulla linea aeroporto – stazione di Ciampino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ancora mezzi pubblici da incubo nel territorio di Roma e della sua Provincia. Oggi, infatti, alle porte della Capitale è andato in fiamme l’ennesimo autobus dell’anno. Fiamme si sarebbero levate dal vano motore di un bus, che in quel momento vedeva numerosi utenti a bordo oltre che all’autista. Una situazione dove, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma che lascia qualche perplessità sullo stato delle vetture per il trasporto pubblico nella nostra Provincia. Autobus in fiamme nei pressi dell’diAd andare in fiamme intorno all’ora di pranzo di oggi, la navetta su ruote che svolge il percorso di collegamento tra l’di Fiumicino e ladel Comune nella provincia di Roma. Il bus era da poco partito dallo scalo aeroportuale, quando in una delle strade principali della città ha ...