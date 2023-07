Bullismo | convegno di FdI | “Si deve fare di più | la politica fornisca gli strumenti a scuola e famiglie”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Non siete soli: lotta ale alla violenza”. È questo il tema dell’incontro che si è tenuto oggi a Roma (sala capitolare piazza della Minerva) su iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino. Obiettivo: affrontare con l’intervento di autorevoli esperti uno dei temi più delicati della nostra epoca. Non siete soli, lotta ale alla violenza “Il tema delè molto sentito e ne sono orgoglioso”, ha detto Berrino ricordando che la legge in discussione alla Camera è un primo passo. “Ma diventa inutile se non c’è una consapevolezza nel combattere questo fenomeno. Il bullo non ha paura di essere punito. C’è quindi necessità che lafaccia la sua parte. Così come la giustizia e le associazioni, la famiglia e i mezzi di comunicazione come i giornali e le tv”. Berrino: la ...