Brozovic deride il post di addio dell’Inter | “Grande saluto…” Poi il messaggio ai tifosi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Con unpubblicato sui suoi profili social l’Inter ha salutato Marcelodopo l’ufficialità del suo trasferimento all’Al-Nassr. Una foto del calciatore in primo piano con scritto “Goodbye, Brozo” e poi la didascalia a corredo: “330 presenze, 31 gol, 5 trofei. Un’avventura lunga otto stagioni”. Unda molti giudicato freddo, conseguenza delle tensioni che hanno caratterizzato la trattativa per il passaggio del croato al club dell’Arabia Saudita. E pure lo stessoè intervenuto con un commento ironico, perre il: “saluto.. bellissima foto”, accompagnato da una faccina che lacrima dalle risate. Visualizza questosu Instagram Un ...

Brozovic deride il post di addio dell’Inter: “Grande saluto…” Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...