Brighton | due nomi per la difesa di De Zerbi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilsi guarda intorno in cerca di profili per rinforzare la. Il nome in primo piano è quello di Levi Colwill, ma la pista...

Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato. Dopo gli arrivi di Joao Pedro dal Watford , ... Nel giorno dell'ufficialità, anche De Zerbi ha voluto spendereparole a riguardo: ' Sono molto ...Sulle tracce del brasiliano si sarebbe mosso ildi De Zerbi , mentre su Zakaria ci sarebbe ... Per Mckennie la Juventus vorrebbe creare interesse anche in Inghilterra, dato che le uniche...... ventenne delma di proprietà del Chelsea, e a Max Aarons, uomo - simbolo del Norwich City. dopo aver fatto tutta la trafila nell'Academy del City e aver trascorso leultime stagioni in ...Rinforzo in arrivo per la difesa del Brighton: gli inglesi stanno provando a definire l'ingaggio di Calvin Bassey dall'Ajax ...Gran Bretagna (Alias Domenica) Sellerio ritraduce «Brighton Rock» (1938), romanzo tragicomico e implausibile: resiste oggi il fascino della sua «demenza», tutta intrisa di un cattolicesimo blasfemo e ...