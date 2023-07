Briatore | “Non serve frequentare università per compiacere i genitori | meglio iniziare a lavorare”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Flavioha recentemente lanciato un'affermazione che ha fatto discutere: "i figli dei falegnami devono fare i falegnami, non l’". Nell'intervista rilasciata a Libero,ha chiarito il suo pensiero, sostenendo che la sua affermazione non è stata completamente capita. L'articolo .

ha anche parlato della sua esperienza a scuola : 'Io ho fatto geometra. Ragioneria era troppo complicata perchého mai avuto grande predilezione per i calcoli. Una volta presa la ...... si è perso fra i tanti che mi arrivano:ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino ". L'aver avuto accanto così a lungo un uomo così in vista come...Eppure Nathan Falcoproprio da zeroparte. Lo scorso anno Nathan ha fondato la Billionaire Bears Nft , diventando uno dei più giovani Ceo al mondo. Tale iniziativa era stata commentata ...L’imprenditore Flavio Briatore negli scorsi giorni è stato vittima di un polverone mediatico sollevatosi in seguito alle sue dichiarazioni a proposito del lavoro, dello studio e della scuola. A distan ...“Che fine ha fatto l’alta moda”, si è chiesto Giorgio Armani guardando il lavoro di alcuni colleghi stilisti. E ce lo chiediamo anche noi guardando invece il look di Elisabetta Gregoraci nella prima ...