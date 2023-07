Boxe | le carte olimpiche conquistate dall’Italia per Parigi 2024 e quelle ancora mancanti Dove si potranno conquistare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sono già quattro i pass che l’Italia ha in tasca per le Olimpiadi di. Quattro nuovi azzurri, in breve, che rimpinguano un gruppo che, pian piano, diventerà sempre più ampio in proiezione a cinque cerchi, nella prima rassegna olimpica sul suolo dell’Europa continentale dopo vent’anni. Abbiamo visto, ai Giochi Europei (European Games 2023) di Cracovia-Malopolska, una prova di forza importante di Aziz Abbes Mouhiidine nei 92 kg. Il suo pass era, se non una formalità, qualcosa di molto simile, considerandone la caratura a livello globale. E se Irma Testa e Giordana Sorrentino non hanno sorpreso in alcun modo nella conquista rispettivamente della terza e seconda partecipazione, chi ha stupito è stato Salvatore Cavallaro negli 80 kg: davvero di livello la sua capacità di prendersi il palcoscenico più ambito in carriera. L’Italia potrà cercare ...