Borse in rosso con la frenata dell’economia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Wall Street riapre (dopo l'Independence Day) e perde terreno. Attesa per i verbali dell'ultima riunione della Fed. Rallenta a sorpresa il settore dei servizi a Pechino, l'indice Pmi composito indica una contrazione per l'Europa

Seduta inanche per energia e utility: Hera - 2,34%, Enel - 2,04%, Terna - 1,72 per cento. ... Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è ...... in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del Fomc della Federal Reserve, i timori di un rallentamento dell'economia globale e leeuropee hanno chiuso in ribasso, intonate ...InGVS , che evidenzia un deciso ribasso del 3,41%. Spicca la prestazione negativa di IREN , che scende del 2,71%. Zignago Vetro scende del 2,70%.

La chiusura delle borse europee, i titoli in evidenza, le valute, lo spread Btp/Bund, le quotazioni del petrolio e del gas ...