Borsa | Milano chiude in calo con l' Europa | pesano le utility

... rientrato da pochi minuti nel palazzo di via Pagano ache ospita i suoi uffici. Da questa ...di stampa solo dopo le ore 17.30 per non influenzare le società del Cavaliere quotate in(a ......premier vengano lette ai figli in un altro luogo e non nell'elegante studio di via Pagano a. ... Mfe chiude positiva incon il testamento di Berlusconi Mfe positiva innel giorno della ...il Ftse All Share ha perso lo 0,56%. Tra i titoli fuori dal segmento principale, la migliore performance e' stata messa a segno da Itway (+11,22%) seguita da Saras (+10,64%), dopo la salita al ...Potrebbe interessarti anche Ultima ora Governo stanzia quasi 61 milioni per le vittime del Terzo Reich Ultima ora Il fabbisogno a giugno a 13,2 miliardi, pesano le pensioni Ultima ora Salvini… Leggi ...La Borsa di Milano (-0,59%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei mentre si guarda all'andamento della crescita economica globale. A Piazza Affari in ordine sparso le banche mentre so ...