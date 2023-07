Borsa | Milano cede - 0 | 25% con l' Europa | in luce Saipem

(Di mercoledì 5 luglio 2023)è debole ( - 0,25%) al pari degli altri listini europei che, come la Borse asiatiche, prendono atto della mancata ripartenza dell'economia cinese confermata dall'indice pmi dei servizi in Cina, ...

...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...è debole ( - 0,25%) al pari degli altri listini europei che, come la Borse asiatiche, prendono atto della mancata ripartenza dell'economia cinese confermata dall'indice pmi dei servizi in Cina, ...In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di, Brunello Cucinelli (+2,62%), Piaggio (+1,74%) e Brembo (+0,67%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caltagirone SpA ...

Borsa Milano chiude in calo, pesano le banche Agenzia ANSA

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Milano è debole (-0,25%) al pari degli altri listini europei che, come la Borse asiatiche, prendono atto della mancata ripartenza dell'economia cinese confermata dall'indice pmi dei servizi in Cina, e ...