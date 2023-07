Le Borse asiatiche hanno perso terreno, indebolite dall'indice Pmi servizi cinese che a giugno ha segnato un nuovo calo confermando i timori di una ripartenza debole della seconda economia mondiale ......con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...E nelle negoziazioni sul Liv - ex, lamondiale dei Fine Wine, quella dello Champagne è ... uno è il 2008 Dom Perignon, un vino con una richiesta continua, soprattutto ine in particolare in ...

Borsa: Asia debole con l'indice pmi servizi della Cina QUOTIDIANO NAZIONALE

Le Borse asiatiche hanno perso terreno, indebolite dall'indice Pmi servizi cinese che a giugno ha segnato un nuovo calo confermando i timori di una ripartenza debole della seconda economia mondiale do ...Il settore auto sta guadagnando terreno in borsa da inizio anno. Negli Usa vola Tesla, in Europa ottima performance per Ferrari.