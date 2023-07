Bonacini | «Dal Carpi alla Juventus | ecco come lavora Giuntoli»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Stefano, ex presidente del, ha parlato di Cristiano, ormai nuovo dt dellaStefanoè stato il presidente delche ha puntato su Cristianodirettore sportivo. Oggi che si è compiuto il passaggio, la racconta al Corriere della Sera.PERCHE’ PUNTO’ SU DI LUI – «Empatia. Parlammo e mi fece una grande impressione, non le so dire una cosa particolare: vado a pelle».LEI LO INVENTO’ DS – «Piano: lo scelsi, ma i meriti sono tutti di Cristiano, uno che24 ore su 24».É UN DECISIONISTA – «É così. A Cristiano devi solo dire quanto ha di budget, e poi lasciarlo fare. Mi ripeteva che il mondo del calcio è pieno di giocatori, ma che ...

Giuntoli ha parecchie doti, non lo vorrei circoscrivere, ma la sua qualità migliore è l'intuito: è velocissimo', ha spiegato, che ha collaborato con Giuntoli al Carpi dal 2009 al 2015, ...A tesserne le lodi è l'ex presidente del Carpi, Stefano. Dopo essersi liberato dal suo ultimo anno di contratto col Napoli, Cristiano Giuntoli si prepara ad avviare una nuova storia in Serie ...

