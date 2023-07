Bombe d’acqua a Milano e nell’hinterland | strade | cantine e semi interrati allagati

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Una serie die una forte grandinata ha impegnato per gran parte della notte i vigili del fuoco a. Alcunesono state allagate si sono trasformate in fiumi a causa della scarsa capacità del terreno di assorbire l’acqua e i vigili del fuoco hanno ricevuto chiamate fino a questa mattina a causa di alberi caduti,. I quartieri che hanno avuto maggiori disagi Città studi, Maggiolina e Isola. Nella notte, in totale, sono caduti acirca 37 millimetri di pioggia, secondo quanto riferito il Centro meteorologico lombardo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

