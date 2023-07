Bologna | Patrick Zaki laureato con 110 e lode

Le parole della vicesindaca di, Emily Marion Clancy. "Sono ore di festa perche' sono felice per il dottorZaki, pero' tra poco torna a essere l'imputato di un processo assurdo, nelle ...Si è laureato oggi con 110 e lodeZaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater diche ha potuto discutere la sua tesi in collegamento video. ''Speriamo di abbracciarti presto e festeggiare a'', ha ...Zaki: 'Fortunato a essere uno studente diZaki si è laureato acon una tesi su giornalismo, media e impegno pubblico, ottenendo la laurea magistrale in letterature moderne ...Patrick Zaki si e' laureato con il voto di 110 e lode alla laurea magistrale Gemma in Women's e Gender studies dell'Universita' di Bologna.La proclamazione è avvenuta in collegamento dall'Egitto, perché Zaki non può lasciare il paese essendo ancora sotto processo ...